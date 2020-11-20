Санду победила на президентских выборах с 57,72% голосов - окончательные данные ЦИК Молдовы

Центральная избирательная комиссия Молдовы на заседании в пятницу утвердила окончательные результаты выборов президента, победу на которых по итогам второго тура в воскресенье одержала Майя Санду.

"Избранным президентом Молдовы объявляется кандидат на выборах Майя Санду, выдвинутая партией "Действие и солидарность", набравшая 9430 06 голосов, что составляет 57,72% голосов избирателей, принявших участие в выборах", - сказал председатель ЦИК Дорин Чимиль.

За Игоря Додона проголосовали 690 615 избирателей, что составляет 42,28% голосов избирателей.

В выборах приняло участие 1,65 млн. избирателей, что составляет 52,78%.

В субботу ЦИК передаст результаты для утверждения в Конституционный суд.

Полномочия действующего президента Додона истекают 23 декабря 2020 года. Инаугурация нового президента состоится 24 или 25 декабря.