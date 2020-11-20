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14:27 20.11.2020

Число умерших в Украине в сентябре-2020 к сентябрю-2019 возросло на 15,4%, но за 9 мес. сократилось на 2,3% – Госстат

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Число умерших в Украине в сентябре-2020 к сентябрю-2019 возросло на 15,4%, но за 9 мес. сократилось на 2,3% – Госстат

В Украине за девять месяцев этого года умерло 426,69 тыс. человек, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и родилось – 220,66 тыс., что на 5,4% меньше, сообщил Госстат в пятницу со ссылкой на данные Минюста.

С учетом ранее обнародованных данных, в сентябре этого года зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с сентябрем прошлого года – на 15,4%, до 48,37 тыс. человек.

Сентябрь стал третьим месяцем в этом году, когда число умерших превысило прошлогодние данные: первым был июнь с 8,4%, вторым август с 3,9%.

В то же время июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае-2020 – на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь прошлого года.

Число новорожденных в сентябре также выросло по сравнению с сентябрем прошлого года – на 7,3%, до 27,52 тыс.

Согласно данным Госстата, за девять месяцев этого года от COVID-19 умерло 4,3 тыс., или 1%. Однако в сентябре доля этой причины смерти возросла до 3,6%, а общее число умерших от новой болезни составило 1,74 тыс.

По данным Минздрава, в октябре COVID-19 стал причиной смерти уже 3,11 тыс. человек, а за 19 дней ноября – 3,29 тыс. человек, а, значит, в ноябре его доля в общем объеме смертей уже может превысить 10%.

Основной причиной смерти за девять месяцев этого года, согласно информации Госстата, оставалась ишемическая болезнь сердца – 199,1 тыс., или 46,7%, а в целом болезни системы кровообращения стали причинами смерти в 67,4% случаях.

От рака в январе-сентябре умерло 57,98 тыс. (13,6%), инфекционных и паразитарных болезней – 5,29 тыс. (в том числе от туберкулеза и СПИДа примерно по 2,25 тыс.), болезней органов пищеварения – 17,27 тыс.

Внешние причины привели к смерти 20,7 тыс., в том числе умышленные самоповреждения – 4,71 тыс., транспортные несчастные случаи – 2,75 тыс.

Теги: #население #госстат
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