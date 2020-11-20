В США за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19 - свыше 180 тыс

В США вновь зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса COVID-19 - за минувшие сутки диагностировали 187 тыс. 833 случаев заражений, сообщает в пятницу издание The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что этот показатель более чем на 10 тыс. превышает предыдущий максимум, установленный 13 ноября и составивший 177 тыс. 224 случаев за сутки.

Согласно результатам анализа данных университета Джонса Хопкинса, проведенного WSJ, за последние семь дней среднесуточный прирост новых заражений в стране составил 161 тыс. 165, а средний показатель за 14 дней - 144 тыс. 238. Это свидетельствует о росте заболеваемости коронавирусом в стране.

Также, по данным WSJ, за четверг зафиксировали 2 тыс. 15 случаев летального исхода. Издание отмечает, что суточный прирост смертности растет.

По данным сайта The Covid Tracking Project, на который ссылается газета, в США число госпитализаций людей с коронавирусом составляет 80 тыс. 698 при том, что еще девять дней назад этот показатель лишь немного превышал 60 тыс. Согласно данным сайта, с 10 ноября в США фиксируют рекордные числа по ежедневно поступающим в больницы.

WSJ напоминает, что все больше штатов США, в частности Род-Айленд, Нью-Гэмпшир и Мэн, начинают вводить ограничения с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-19.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в свою очередь издал распоряжение жителям штата оставаться дома. Кроме того, большинство предприятий должны прекращать работу в 22:00 до 5:00.

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству выявленных заражений COVID-19 и летальных исходов среди заболевших. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в США за время пандемии выявили свыше 11,7 млн случаев заражения коронавирусом, более 252 тыс. инфицированных скончались.

Всего в мире зафиксировали почти 57 млн случаев коронавируса, причем свыше 1,3 млн заболевших скончались.