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13:53 20.11.2020

В Украине за время карантина в судах стало легче подать документы электронной форме – юрист

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В Украине за время карантина в судах стало легче подать документы электронной форме – юрист

 За время действия карантинных ограничений из-за COVID-19 в украинских судах стало легче подавать документы в электронной форме, считает ассоциированный партнер ЮФ "Правовой Альянс" Тарас Безпалый.

"До введения карантина было крайне сложно во многие суды подать документы на официальную почту, даже если файлы заверены цифровой подписью. В то же время сейчас суды стали с пониманием относиться к праву стороны подавать документы в электронной форме, что существенно облегчает работу адвокатам и экономит процессуальное время", - сказал он, комментируя изменения в работе судебной системы в условиях карантина.

Юрист отметил, что в целом ведение карантина на территории Украины существенно повлияло на работу судебной системы, при этом "это вылилось как в плюс, так и в минус".

Среди негативных изменений в работе судов в период карантина Безпалый отметил, в частности, массовое откладывание судебных заседаний на длительные периоды, "что явно идет вразрез с пониманием разумных сроков".

Кроме того, по словам юриста, ссылаясь на карантинные ограничения, суды часто не допускают в зал заседаний вольных слушателей, представителей СМИ, родственников обвиняемых. "Особенно ярко это проявляется в уголовных делах с повышенным общественным интересом", - сказал он.

Еще одним "карантинным" негативом работы судов Безпалый назвал сложность получения решения суда на руки, что влияет на возможность обжалования и на сроки исполнения решений судов.

"Получить решения суда на руки стало крайне сложно, поскольку большинство судов запретило приходить в здание суда лицам, не являющимися участниками процесса судебного заседания текущего дня. А получение оригиналов по почте явно затягивает как право стороны на обжалование, так и на исполнение решений", - сказал он.

Теги: #юристы #карантин #документы #суд
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