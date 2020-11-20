Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Иванки Трамп

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в рамках широкого административного расследования деловых отношений президента Дональда Трампа направила в Trump Organization запрос с просьбой предоставить документы о гонорарах его дочери Иванки Трамп, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, расследование о мошенничестве в штате Нью-Йорк в отношении Трампа было расширено. В него включено дело о списании налогов на миллионы долларов, которые, по утверждениям собеседника The New York Times, пошли на оплату гонораров Иванки Трамп.

Отмечается, что аналогичная повестка была направлена в компанию Трампа окружным прокурором Манхэттена Сайрусом Вэнсом-младшим, который также проводит уголовное расследование.

Прокуратура начала проверку после недавнего расследования New York Times о налоговой истории Трампа, которая показала, что президент многие годы почти не платил федеральный подоходный налог.

В свою очередь агентство Associated Press (AP) не смогло подтвердить наличие запроса от окружного прокурора Манхэттена, однако наличие запроса от генпрокурора штата источник AP подтвердил.

Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что Трамп в 2016 и 2017 годах выплатил в качестве налогов лишь по $750. Также журналисты издания утверждают, что он не заплатил подоходный налог за 10 лет

Трамп на пресс-конференции в Белом доме отрицал информацию об уклонении от уплаты налогов. Президент США добавил, что этой статьей о нем журналисты New York Times хотели перед выборами "создать небольшую историю".

Адвокат Trump Organization Алан Гартен заявил этой газете, что "большинство фактов, если не все, неточные".