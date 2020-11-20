События

13:46 20.11.2020

Российские наемники нарушили режим тишины возле Шум и Каменки – Минобороны Украины

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Российские наемники нарушили режим тишины возле Шум и Каменки – Минобороны Украины

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано два случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, на Луганском направлении враг применил стрелковое оружие недалеко от населенного пункта Шумы, а на Донецком - российско-оккупационные войска осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Каменки", - сообщила спикер ведомства Юлия Шевченко в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

 

Теги: #оос #минобороны #сводка
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