В Харькове мужчине оторвало руку взрывом гранаты - полиция

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты, в результате которого, по предварительной информации, мужчине оторвало руку.

"В 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру, расположенную на проспекте Гагарина, пришел ее бывший муж и угрожает гранатой.

В квартире находится сестра заявительницы и ребенок 5 лет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции.

По предварительной информации, в результате взрыва мужчине оторвало руку, других пострадавших нет.

На место происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение КОРД, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория. В действие введена специальная полицейская операция "Гром".