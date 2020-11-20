События

13:42 20.11.2020

В Харькове мужчине оторвало руку взрывом гранаты - полиция

1 мин читать
В Харькове мужчине оторвало руку взрывом гранаты - полиция

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты, в результате которого, по предварительной информации, мужчине оторвало руку.

"В 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру, расположенную на проспекте Гагарина, пришел ее бывший муж и угрожает гранатой.

В квартире находится сестра заявительницы и ребенок 5 лет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции.

По предварительной информации, в результате взрыва мужчине оторвало руку, других пострадавших нет.

На место происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение КОРД, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория. В действие введена специальная полицейская операция "Гром".

 

Теги: #граната #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 20.11.2020
В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану ТИК

В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану ТИК

14:02 20.11.2020
В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы

В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы

06:36 20.11.2020
Харьковский экс-милиционер, сбивший девушку на пешеходном переходе, приговорен к 5 годам тюрьмы

Харьковский экс-милиционер, сбивший девушку на пешеходном переходе, приговорен к 5 годам тюрьмы

05:15 20.11.2020
Харьковчанин устроил в гараже хранилище оружия и боеприпасов

Харьковчанин устроил в гараже хранилище оружия и боеприпасов

20:09 19.11.2020
С подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином "сняли" одну статью - прокуратура

С подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином "сняли" одну статью - прокуратура

15:08 19.11.2020
Следователи сообщили 44-летнему киевлянину о подозрении в убийстве женщины, тело которой нашли в Голосеевском лесу - полиция

Следователи сообщили 44-летнему киевлянину о подозрении в убийстве женщины, тело которой нашли в Голосеевском лесу - полиция

09:21 19.11.2020
Разоблачена преступная группа занимавшаяся сбытом фальсифицированного кофе, ущерб мировым торговым компаниям - более 5 млн грн - полиция

Разоблачена преступная группа занимавшаяся сбытом фальсифицированного кофе, ущерб мировым торговым компаниям - более 5 млн грн - полиция

20:57 18.11.2020
Растаможка кислородных концентраторов для харьковских больниц приостановлена из-за жалобы - вице-губернатор

Растаможка кислородных концентраторов для харьковских больниц приостановлена из-за жалобы - вице-губернатор

06:13 18.11.2020
Ранее судимый харьковчанин после ссоры с соседом бросил ему во двор гранату

Ранее судимый харьковчанин после ссоры с соседом бросил ему во двор гранату

01:19 18.11.2020
По делу о хищении средств на ремонт жилых домов в Харькове появился еще один подозреваемый

По делу о хищении средств на ремонт жилых домов в Харькове появился еще один подозреваемый

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники нарушили режим тишины возле Шум и Каменки – Минобороны Украины

Заочный арест Януковича был отменен из-за недоказанности факта объявления его в международный розыск - Апелляционный суд

В Киеве еще 1391 человек заболели COVID-19, скончались 33 жителя - Кличко

В Донецкой области прекращена деятельность конвертцентра, через который выведено более 1,5млрд грн – прокуратура

Результат расследования "дел Майдана" существенно страдает от недостатков уголовно-процессуального законодательства - Венедиктова

ПОСЛЕДНЕЕ

Санду победила на президентских выборах с 57,72% голосов - окончательные данные ЦИК Молдовы

Число умерших в Украине в сентябре-2020 к сентябрю-2019 возросло на 15,4%, но за 9 мес. сократилось на 2,3% – Госстат

В США за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19 - свыше 180 тыс

В Украине за время карантина в судах стало легче подать документы электронной форме – юрист

Российские наемники нарушили режим тишины возле Шум и Каменки – Минобороны Украины

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Иванки Трамп

Кличко: Скидка в 10% на стоимость услуг ЖКХ действует для всех киевлян, которые платят до конца месяца

"Автолюкс" сообщил о нападении на автобус в Киеве, пострадавших нет

Нацгвардеец Маркив продолжает службу в батальоне им. Кульчицкого

Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения авто на иностранной регистрации – Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА