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13:14 20.11.2020

Кличко: Скидка в 10% на стоимость услуг ЖКХ действует для всех киевлян, которые платят до конца месяца

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Кличко: Скидка в 10% на стоимость услуг ЖКХ действует для всех киевлян, которые платят до конца месяца

Для киевлян, которые оплачивают стоимость услуг ЖКХ до конца месяца, действует скидка, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Напомню, что в столице действует льготный период оплаты за коммунальные услуги. И, если до пандемии скидку в 10 процентов получали те, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

Он подчеркнул, что от уровня оплаты за коммунальные услуги зависит работа инфраструктуры столицы.

"Город должен платить за газ, воду, топливо. 20тыс. работников коммунальных предприятий должны получать зарплату, чтобы обеспечивать функционирование коммунальных сетей. Поэтому прошу киевлян: платите за услуги вовремя", - отметил Кличко.

Также мэр напомнил, что весной этого года город создал несколько онлайн-сервисов для киевлян.

"И киевляне могут платить с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий "Центр коммунального сервиса" и "Главный информационно-вычислительный центр". Также мы продолжаем бесплатно обучать киевлян пользоваться онлайн-сервисами по оплате коммунальных услуг и дистанционно решать вопрос из сферы ЖКХ. Обучение на курсах в "Центре коммунального сервиса" за два года прошли более 3000 жителей столицы", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что умение пользоваться такими сервисами особенно важно для людей старшего возраста. Чтобы они не стояли в очередях, чтобы оплатить коммунальные услуги.

 

Теги: #киев #кличко #жкх #услуги
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