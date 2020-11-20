"Автолюкс" сообщил о нападении на автобус в Киеве, пострадавших нет

Украинский перевозчик "Автолюкс", входящий в холдинг международного автобусного перевозчика Ecolines, сообщил о нападении на пассажирский автобус компании в Киеве.

Согласно сообщению пресс-службы компании, 19 ноября в 20.53 в Киеве, на подъезде к автостанции "Выдубичи" трое неизвестных выбежали на дорогу и начали швырять камни в автобус "Автолюкс", осуществлявший рейс Чернигов-Киев. В автобусе находились пассажиры, которые не пострадали

"Это нападение продолжает серию атак на автобусы перевозчика, курсирующих сообщением Чернигов-Киев", - отмечают в "Автолюксе".

Кроме того, перевозчик сообщил, что 18 ноября, поздно вечером произошло еще одно нападение на автобус этого же рейса в селе Скибин Броварского района - двое неизвестных разбили боковое стекло. В салоне автобуса в момент нападения находилось пятеро пассажиров, они не пострадали.

В компании подчеркивают, что "Автолюкс" является официальным пассажирским перевозчиком, имеет все необходимые разрешения на осуществление пассажирских перевозок и платит налоги. Рейсовые автобусы сообщением Киев - Чернигов начали курсировать 9 сентября 2020 года.

Как сообщалось, 18 ноября "Автолюкс" сообщил об очередном нападении на автобус в Чернигове.

Компания Autolux (ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс") запустила первые рейсы в 1997 году по маршруту Киев – Одесса - Киев.

Согласно данным Госреестра юридических лиц, владельцем компании "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", которая является правопреемником компании "ААЗ Трейдинг Ко", является компания "Норма-А" (Латвия) которая, согласно данным из открытых источников, работает под брендом Ecolines.

Конечными бенефициарами компании "Норма-А" являются Андрис Подгорнийс и Егорс Рибзаменс. Через нее они также контролируют ООО "Украинские линии", которая работает в Украине под брендом Ecolines.

Компания "ААЗ Трейдинг Ко", зарегистрирована в 1997 году, владельцем ее был Саада Махфуд. Имеет "дочку" – ООО "Автолюкс Экспресс Почта".

Ее правопреемник – ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", руководителем и владельцем которой был Саада Махфуд, зарегистрирован в августе 2016 года.

Компания "Украинские линии" зарегистрирована в 2000 году. Ее руководителем является Подгорнийс, совладельцами – ООО "Эльбрус Транс" (Киев) и компания "Норма-А".