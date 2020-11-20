События

12:45 20.11.2020

Нацгвардеец Маркив продолжает службу в батальоне им. Кульчицкого

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Нацгвардеец Маркив продолжает службу в батальоне им. Кульчицкого

 Военнослужащий Виталий Маркив, который недавно вернулся в Украину после вынесения оправдательного приговора Миланским апелляционным судом, восстановился в службе в Национальной гвардии Украины.

"Службу я уже возобновил. Официально нахожусь сейчас в отпуске. У меня 26 дней, чтобы пройти медицинский осмотр, реабилитацию. Затем планируем с женой на несколько дней поехать в отпуск где-то на территории Украины. После будет служба в Национальной гвардии Украины. Я вернусь в своей батальон (им. Кульчицкого - ИФ), - рассказал Маркив в интервью интернет-изданию "LB.ua".

По его словам, заниматься политикой он не планирует, но уже готов ехать на передовую.

"Я - лицо аполитичное. Военнослужащие должны быть вне политики. Свои политические взгляды, по моему мнению, военнослужащий должен выражать во время тайного голосования", - сказал он, добавил, что уже готов ехать на передовую, но обязан пройти медосмотр и все протокольные процедуры.

"Если посвятил себя военной службе, тем более что у меня подписан контракт на 5 лет, то вижу будущее пока в военной карьере. Не просто служить для галочки, до какого-то определенного звания ... Я этим живу. Горжусь. Для меня военная форма имеет огромное значение. Для меня честь служить Украине ", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Маркива. 4 ноября он вернулся с представителями украинской делегации в Украину.

Нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

В 2014 году уголовное дело по факту событий, при которых погиб Роккелли, было открыто Службой безопасности Украины, расследование было приостановлено на время проведения боевых действий. В ноябре 2019 года дело было передано для расследования в МВД Украины.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству Роккелли. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда было обжаловано.

Теперь Украина готовится отстаивать невиновность Маркива в кассационном суде Италии после подачи соответствующей жалобы обвинением и потерпевшей стороной, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Теги: #нацгвардия #маркив
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