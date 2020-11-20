В Киеве еще 1391 человек заболели COVID-19, скончались 33 жителя - Кличко

В столице за минувшие сутки еще у 1391 человека выявили коронавирус, 33 жителя Киева умерли, сообщил мэр Виталий Кличко

"Вирус в Киеве, как и в Украине, стремительно распространяется. За минувшие сутки - еще 1 391 больной. Умерли 33 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 080 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 56 594", - рассказал Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, среди заболевших: 832 женщины, 462 мужчины и 49 мальчиков от двух месяцев до 16 лет.

"Впервые у нас и такое количество больных медиков – 64", - подчеркнул мэр.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 84 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 376 человек. Всего коронавирус преодолели 20 391 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 185, в Деснянском - 184 и в Днепровском районе - 165 случаев", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 14 575 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 845 человек, умерли 229 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.