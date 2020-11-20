В Донецкой области прекращена деятельность конвертцентра, через который выведено более 1,5млрд грн – прокуратура

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры прекращена деятельность конвертационного центра в рамках расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

"По данным следствия, в течение 2019-2020 годов ряд предприятий, в том числе фиктивных, через конвертационный центр уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Всего за период работы конвертационного центра в теневой сектор экономики выведено более 1,5млрд грн, что привело к уклонению от уплаты более 300 млн грн налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурорав пятницу.

Во время обыска в Славянске в офисном помещении обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, 56 печатей субъектов хозяйственной деятельности и черновые записи.

Досудебное расследование продолжается.