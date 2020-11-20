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11:50 20.11.2020

В ВСУ за сутки 225 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки 225 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 20 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 2 650 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 5 939 человек, летальных случаев – 25", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 387 человек.

Так, из 225 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 33 человека. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 192 человека.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - добавили медики.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 14 575 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 845 человек, умерли 229 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 

Теги: #всу #коронавирус
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