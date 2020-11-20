События

11:30 20.11.2020

Результат расследования "дел Майдана" существенно страдает от недостатков уголовно-процессуального законодательства - Венедиктова

2 мин читать
Результат расследования "дел Майдана" существенно страдает от недостатков уголовно-процессуального законодательства - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет, что расследование "дел Майдана" существенно страдает от недостатков уголовно-процессуального законодательства, однако в Офисе генпрокурора движутся к результатам в установлении истины, несмотря на преграды и критику.

"В этом году "дела Майдана" перешли в новый орган следствия - в январе мы создавали специальное подразделение в Государственном бюро расследований, что продолжило устанавливать истину о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах ", - сказала Венедиктова в видеообращении, опубликованном на странице в Фейсбуке.

"Существенно страдает результат от недостатков уголовно-процессуального законодательства, что создают условия для грубых злоупотреблений участниками процессуальными правами, широких возможностей для затягивания процессов до бесконечности, формально не нарушая закон, но не давая шанса поставить и точку в вопросах, ответы на которые от нас ждет общественность. Кроме этого в КПК нормативно не урегулированы вопросы, связанные с международным розыском. Это приводит объективные препятствия в практическом применении института специального досудебного расследования уголовных правонарушений и дальнейшего судебного разбирательства - так называемого "заочного осуждения", - пояснила генпрокурор.

В связи с этим Венедиктова сообщила, что в Офисе генпрокурора уже создана рабочая группа по наработке изменений в Уголовный процессуальный кодекс.

"Мы же движемся к результатам расследования трагических эпизодов Революции Достоинства и событий и обстоятельств, которые повлекли и сопровождали массовые протесты, в действующих условиях, несмотря на любые преграды и критику", - подчеркнула она.

Венедиктова отметила, что сейчас прокуроры Департамента "по делам Майдана" Офиса генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных производствах, охватывающих более 4 300 эпизодов правонарушений.

По ее словам, в судах первой инстанции обеспечивается поддержание публичного обвинения в 86 судебных делах в отношении 176 человек, с начала года сообщено о подозрении 37 лицам.

Так, судьями избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) в отношении 27 подозреваемых, из которых: 22 бывшие правоохранители; 4 бывшие высокопоставленные; 1 гражданское лицо.

"Всего в этом году прокурорами Департамента "по делам Майдана" направлено в суд 19 обвинительных актов по 25 человек. Среди них 6 судей, 13 правоохранителей, в частности, 2 следователей, а также 6 гражданских лиц", - отметила генпрокурор.

В то же время, по словам Венедиктовой, к примеру, завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам на улице Институтской 20 февраля 2014 года, с учетом периодичности судебных заседаний, ожидается только в 2021 году.

 

Теги: #расследование #майдан #гпу #венедиктова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:21 20.11.2020
УИНП надеется на беспристрастное следствие в деле вокруг Музея Революции достоинства

УИНП надеется на беспристрастное следствие в деле вокруг Музея Революции достоинства

23:17 19.11.2020
ГБР не вызывало участников Майдана на допросы

ГБР не вызывало участников Майдана на допросы

20:09 18.11.2020
Мошенников, прикрывавшихся знакомством с руководством Офиса генпрокурора, задержали при получении $250 тыс

Мошенников, прикрывавшихся знакомством с руководством Офиса генпрокурора, задержали при получении $250 тыс

13:30 13.11.2020
Военные прокуратуры за 8 месяцев расследовали 277 случаев гибели военнослужащих в небоевой обстановке - Венедиктова

Военные прокуратуры за 8 месяцев расследовали 277 случаев гибели военнослужащих в небоевой обстановке - Венедиктова

01:36 11.11.2020
США обвиняют ВОЗ в непрозрачной подготовке расследования появления COVID-19

США обвиняют ВОЗ в непрозрачной подготовке расследования появления COVID-19

01:31 08.11.2020
Убийцей, нападавшим с ножом на людей в Кривом Роге, оказался местный 29-летний житель

Убийцей, нападавшим с ножом на людей в Кривом Роге, оказался местный 29-летний житель

12:27 02.11.2020
США призывают к справедливости относительно украинских журналистов, в частности Шеремета и Гонгадзе

США призывают к справедливости относительно украинских журналистов, в частности Шеремета и Гонгадзе

18:27 01.11.2020
Совершивший нападение в Квебеке мужчина с мечом не имеет отношения к террористам

Совершивший нападение в Квебеке мужчина с мечом не имеет отношения к террористам

04:46 30.10.2020
Убийства в Ницце совершил тунисец, которому 21 год

Убийства в Ницце совершил тунисец, которому 21 год

11:11 28.10.2020
Нацполиция Украины на треть повысила количество раскрытых коррупционных преступлений - Венедиктова

Нацполиция Украины на треть повысила количество раскрытых коррупционных преступлений - Венедиктова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

Кулеба подтвердил, что кандидатура Маркаровой предложена на должность посла Украины в США

В Украине снова коронавирусный рекорд: за сутки выявлено 14 575 заболевших COVID-19

ГБР не вызывало участников Майдана на допросы

Шмыгаль на совещании с мэрами городов: в вопросе усиления карантинных ограничений мы готовы выслушать ваши советы

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за сутки 225 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

Более 1,3 тыс. человек арестованы в Беларуси за участие в акциях протеста в ноябре - правозащитники

С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода разоблачена схема подкупа избирателей - СБУ

На разминирование перешедших Азербайджану территорий в Карабахе потребуется до 13 лет - глава ANAMA

Кулеба подтвердил, что кандидатура Маркаровой предложена на должность посла Украины в США

Дорожники Киева готовы к ухудшению погодных условий – КГГА

Глава "Укравтодора" инициировал проверку закупок служебных авто премиум-класса облавтодорами, тендеры отменены

Американская ракета Electron стартовала на орбиту с 30 спутниками

Скончался патриарх Сербской православной церкви Ириней - ТВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА