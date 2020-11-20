Результат расследования "дел Майдана" существенно страдает от недостатков уголовно-процессуального законодательства - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет, что расследование "дел Майдана" существенно страдает от недостатков уголовно-процессуального законодательства, однако в Офисе генпрокурора движутся к результатам в установлении истины, несмотря на преграды и критику.

"В этом году "дела Майдана" перешли в новый орган следствия - в январе мы создавали специальное подразделение в Государственном бюро расследований, что продолжило устанавливать истину о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах ", - сказала Венедиктова в видеообращении, опубликованном на странице в Фейсбуке.

"Существенно страдает результат от недостатков уголовно-процессуального законодательства, что создают условия для грубых злоупотреблений участниками процессуальными правами, широких возможностей для затягивания процессов до бесконечности, формально не нарушая закон, но не давая шанса поставить и точку в вопросах, ответы на которые от нас ждет общественность. Кроме этого в КПК нормативно не урегулированы вопросы, связанные с международным розыском. Это приводит объективные препятствия в практическом применении института специального досудебного расследования уголовных правонарушений и дальнейшего судебного разбирательства - так называемого "заочного осуждения", - пояснила генпрокурор.

В связи с этим Венедиктова сообщила, что в Офисе генпрокурора уже создана рабочая группа по наработке изменений в Уголовный процессуальный кодекс.

"Мы же движемся к результатам расследования трагических эпизодов Революции Достоинства и событий и обстоятельств, которые повлекли и сопровождали массовые протесты, в действующих условиях, несмотря на любые преграды и критику", - подчеркнула она.

Венедиктова отметила, что сейчас прокуроры Департамента "по делам Майдана" Офиса генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных производствах, охватывающих более 4 300 эпизодов правонарушений.

По ее словам, в судах первой инстанции обеспечивается поддержание публичного обвинения в 86 судебных делах в отношении 176 человек, с начала года сообщено о подозрении 37 лицам.

Так, судьями избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) в отношении 27 подозреваемых, из которых: 22 бывшие правоохранители; 4 бывшие высокопоставленные; 1 гражданское лицо.

"Всего в этом году прокурорами Департамента "по делам Майдана" направлено в суд 19 обвинительных актов по 25 человек. Среди них 6 судей, 13 правоохранителей, в частности, 2 следователей, а также 6 гражданских лиц", - отметила генпрокурор.

В то же время, по словам Венедиктовой, к примеру, завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам на улице Институтской 20 февраля 2014 года, с учетом периодичности судебных заседаний, ожидается только в 2021 году.