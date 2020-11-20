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11:11 20.11.2020

Более 1,3 тыс. человек арестованы в Беларуси за участие в акциях протеста в ноябре - правозащитники

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Более 1,3 тыс. человек арестованы в Беларуси за участие в акциях протеста в ноябре - правозащитники

Более 1,3 тыс. человек подверглись аресту в Беларуси за участие в акциях протеста с 1 по 18 ноября, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" в пятницу.

"По данным правозащитников, с 1 по 18 ноября в Беларуси вынесено 1325 административных постановлений об аресте, 520 человек получили штрафы на сумму 9510 базовых величин (почти Br256, 8 тыс. - ИФ). Всего участники акций протеста получили 16559 суток ареста, что в сумме составляет 46 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, правозащитникам известно о более чем 500 фигурантах уголовных дел, связанных с президентскими выборами и протестами в республике. По данным "Весны", с начала президентской избирательной кампании, за шесть месяцев в стране заведено более 900 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста.

В Беларуси более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. ЕС и США не признают Лукашенко законно избранным президентом.

Теги: #акции_протеста #беларусь
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