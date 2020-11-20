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10:49 20.11.2020

С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

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С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

В Украине с субботы правоохранители и уполномоченные лица будут иметь право штрафовать за неношение маски в общественных местах.

Соответствующий закон опубликован в пятницу в парламентской газете “Голос Украины“.

Согласно закону, штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.

Размер штрафа составит от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн). Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Теги: #карантин #маска #украина
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