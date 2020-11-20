События

10:33 20.11.2020

Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода разоблачена схема подкупа избирателей - СБУ

1 мин читать
Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода разоблачена схема подкупа избирателей - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к махинации председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 грн за каждый голос", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ст.160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали фигуранта, согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов.

Также СБУ проверяет информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу этого кандидата в других районах города. Продолжаются первоочередные следственные действия.

 

Теги: #ужгород #сбу #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 20.11.2020
В КИУ фиксируют множество случаев черного пиара накануне второго тура выборов

В КИУ фиксируют множество случаев черного пиара накануне второго тура выборов

11:16 20.11.2020
ЦИК официально засвидетельствовала лидерство "Слуги народа" и "Батькивщины" на местных выборах - политолог

ЦИК официально засвидетельствовала лидерство "Слуги народа" и "Батькивщины" на местных выборах - политолог

10:49 20.11.2020
Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода разоблачена схема подкупа избирателей - СБУ

Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода разоблачена схема подкупа избирателей - СБУ

18:35 19.11.2020
Во Львовской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы накануне второго тура выборов

Во Львовской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы накануне второго тура выборов

14:46 19.11.2020
Более 51 млн грн выделено дополнительно для повторного голосования на местных выборах - ЦИК

Более 51 млн грн выделено дополнительно для повторного голосования на местных выборах - ЦИК

13:28 19.11.2020
Риск у действующего мэра не быть переизбранным может быть только в его коррупции – экс-вице-премьер Зубко

Риск у действующего мэра не быть переизбранным может быть только в его коррупции – экс-вице-премьер Зубко

13:08 19.11.2020
Руководство музея Революции достоинства и частные подрядчики подозреваются в расхищении 111 млн грн бюджетных средств – СБУ

Руководство музея Революции достоинства и частные подрядчики подозреваются в расхищении 111 млн грн бюджетных средств – СБУ

20:11 18.11.2020
Лидерами по количеству мандатов в местных советах стали "Слуга народа", "Батькивщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" и "Евросолидарность" - ЦИК

Лидерами по количеству мандатов в местных советах стали "Слуга народа", "Батькивщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" и "Евросолидарность" - ЦИК

19:49 18.11.2020
Больше 10% мандатов в местных советах получают "Слуга народа", "Батькивщина", ОПЗЖ, "За будущее" и "Евросолидарность" - ЦИК

Больше 10% мандатов в местных советах получают "Слуга народа", "Батькивщина", ОПЗЖ, "За будущее" и "Евросолидарность" - ЦИК

18:02 18.11.2020
Мечеть в Одессе пытались поджечь по заданию спецслужб РФ - следствие

Мечеть в Одессе пытались поджечь по заданию спецслужб РФ - следствие

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Результат расследования "дел Майдана" существенно страдает от недостатков уголовно-процессуального законодательства - Венедиктова

С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

Кулеба подтвердил, что кандидатура Маркаровой предложена на должность посла Украины в США

В Украине снова коронавирусный рекорд: за сутки выявлено 14 575 заболевших COVID-19

ГБР не вызывало участников Майдана на допросы

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за сутки 225 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

Результат расследования "дел Майдана" существенно страдает от недостатков уголовно-процессуального законодательства - Венедиктова

Более 1,3 тыс. человек арестованы в Беларуси за участие в акциях протеста в ноябре - правозащитники

С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

УИНП надеется на беспристрастное следствие в деле вокруг Музея Революции достоинства

На разминирование перешедших Азербайджану территорий в Карабахе потребуется до 13 лет - глава ANAMA

Кулеба подтвердил, что кандидатура Маркаровой предложена на должность посла Украины в США

Дорожники Киева готовы к ухудшению погодных условий – КГГА

Глава "Укравтодора" инициировал проверку закупок служебных авто премиум-класса облавтодорами, тендеры отменены

Американская ракета Electron стартовала на орбиту с 30 спутниками

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА