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10:21 20.11.2020

УИНП надеется на беспристрастное следствие в деле вокруг Музея Революции достоинства

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УИНП надеется на беспристрастное следствие в деле вокруг Музея Революции достоинства

В Украинском институте национальной памяти надеются на беспристрастное следствие в деле вокруг Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музеи Революции достоинства.

«19 ноября Национальная полиция совместно с представителями Службы безопасности Украины провела обыск в помещении Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства, компании-генподрядчика в строительстве мемориала ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская "Украина-Реставрация", а также в помещении генерального директора музея Игоря Пошивайло», - говорится в заявлении УИНП.

Отмечается, что в результате обысков изъято тендерную и проектно-сметную документацию, касающуюся строительства Мемориала Героям Небесной Сотни, и жесткий диск генерального директора музея.

«Украинский институт национальной памяти и Музей Революции Достоинства надеются на беспристрастное следствие, результаты которого положат конец спекуляциям и политическим интригам вокруг сооружения Мемориала Героям Небесной Сотни, в результате чего само строительство сдвинется с мертвой точки», - заявляют в УИНП.

Институт нацпамяти призывает журналистов, политиков и лидеров мнений освещать ход дела и одновременно воздерживаться от распространения необоснованных эмоциональных высказываний и непроверенной информации.

 

Теги: #майдан #уинп #музей
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