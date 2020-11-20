На разминирование перешедших Азербайджану территорий в Карабахе потребуется до 13 лет - глава ANAMA

Для полного разминирования всех районов Нагорного Карабаха, перешедших под азербайджанский контроль, потребуется до 13 лет, заявил директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов.

"На обезвреживание неразорвавшихся на поле боя боеприпасов потребуется 5-6 лет, на обезвреживание мин - 10-13 лет", - сказал Ахмедов, слова которого приводятся в сообщениях азербайджанских СМИ.

ВС Армении, покидая карабахские территории, заминировали основные объекты: линии электропередачи, водные ресурсы, а также кладбища, заявил глава ANAMA.

В настоящее время идет работа по разработке "дорожной карты" по расчистке территорий. "В первую очередь предстоит разминировать приблизительно 14 тыс. кв. км, из которых 3 тыс. кв. км - асфальтированные дороги, около 7-8 тыс. кв. км - поля сражений и в районе 4 тыс. кв. км - другие территории", - добавил Ахмедов.

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября.

В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

По данным азербайджанской стороны, ВС Азербайджана в ходе боев в Нагорном Карабахе взяли под свой контроль до 300 населенных пунктов, включая пять городов - Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша.

В соответствии с трехсторонним заявлением, до 20 ноября Азербайджану передается Агдамский район, до 25 ноября - Кельбаджарский район, до 1 декабря - Лачинский район.