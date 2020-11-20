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09:43 20.11.2020

Глава "Укравтодора" инициировал проверку закупок служебных авто премиум-класса облавтодорами, тендеры отменены

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Глава "Укравтодора" инициировал проверку закупок служебных авто премиум-класса облавтодорами, тендеры отменены

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") не поддерживает закупки служебных автомобилей премиум-класса, отмечается в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале агентства в четверг вечером.

Согласно сообщению, глава "Укравтодора" Александр Кубраков инициировал дополнительные проверки аналогичных закупок.

"Необоснованные расходы государственных средств недопустимы. Я настаиваю на том, чтобы для служебных целей избирались недорогие авто базовой комплектации. В дальнейшем будем контролировать этот вопрос и с помощью формальных механизмов - в регионы уже направлено соответствующее отдельное поручение", - прокомментировал Кубраков информацию об объявлении двух тендеров на закупки дорогих авто для облавтодоров.

В "Укравтодоре" также заявили, что ранее объявленные тендер Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-i и Службы автомобильных дорог в Сумской области на легковой автомобиль кроссовер Volkswagen Touareg - отменены.

 

Теги: #тендеры #укравтодор #кубраков #автомобили
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