Американская ракета Electron стартовала на орбиту с 30 спутниками

Ракета-носитель Electron в пятницу стартовала на орбиту с группой из 30 частных американских, французских и новозеландских исследовательских мини-спутников, сообщила компания-оператор Rocket Lab.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии в 05:20 мск.

В рамках миссии, получившей название Return to Sender ("Возвращение к отправителю"), первая ступень ракеты должна будет после отделения от носителя совершить с помощью парашютной системы мягкую посадку в Тихом океане, где ее подберет спасательное судно.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.