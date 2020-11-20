Правоохранители задержали жителя Умани, который пытался убить свою бабушку

Уманская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на умышленное убийство жительницы Жашковского района Черкасской области.

"Установлено, что 28-летний житель города Умани 18.11.2020, во время ссоры со своей 85-летней бабушкой, по месту ее проживания в одном из сел на Жашковщины нанес ей множественные ножевые ранения и телесные повреждения в виде колото-резаных ран различных частей тела, после чего завладел денежными средствами в сумме 400 грн и покинул место совершения преступления", - сообщает в пятницу утром пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

Согласно информации, сейчас пострадавшая находится в больнице. Благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленник задержан. В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В прокуратуре отметили, что умышленное убийство наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.