Число заражений COVID-19 в мире превысило 56,8 млн, жертв -1,36 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 56 млн 895 тыс. 516 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 707 тыс. 953, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 360 тыс. 342 человек против 1 млн 349 тыс. 339 по состоянию на утро четверга, выздоровели более 36,5 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 млн 715 тыс. 167 инфицированных COVID-19 (рост за стуки - 187 тыс. 727) и 252 тыс. 514 летальных исходов (рост за сутки - 2 тыс. 29), излечились более 4,4 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 45 тыс. 882 человека. Всего зафиксировано 9 млн 4 тыс. 365 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 584 до 132 тыс. 162, поправились более 8,4 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 981 тыс. 767 заболевших, что 35 тыс. 918 человек больше, чем сутками ранее, умер 168 тыс. 61 больной (рост на 606), вылечились более 5,4 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 175,2. В США на 1 млн жителей скончались 779 человек, в Индии - 95, в Бразилии - 789.