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07:35 20.11.2020

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, ранен один украинский военный

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Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, ранен один украинский военный

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 19 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил ранен", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки обнаружено работу вражеского снайпера.

"За текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию против украинских защитников у Шумел, применив стрелковое оружие. Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет", - добавили в штабе.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1002962843529665

Теги: #оос #сводка #украина
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