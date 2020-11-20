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07:18 20.11.2020

Байден планирует объявить имя госсекретаря США уже на следующей неделе

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Байден планирует объявить имя госсекретаря США уже на следующей неделе

Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, планирует сделать первое из ключевых назначений в свой кабинет министров на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Байден может объявить о своем выборе на пост госсекретаря уже на следующей неделе, а также назвать имя еще одного члена кабинета министров.

Понедельник и вторник рассматриваются как предварительные дни для первых представлений сотрудников кабинета Байдена, сказал собеседник телеканала.

Ранее кандидат в президенты от Демократической партии сообщил, что определился с кандидатурой на пост министра финансов.

Отмечается, что Лаэль Брейнард, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, рассматривается как главный претендент на этот пост.

Между тем три чиновника, осведомленных о планах Байдена, отказались сообщить телеканалу, является ли Брейнард окончательным решением. По их словам, Байден раскроет имя нового главы Минфина сразу после Дня благодарения.

Собеседники телеканала сообщили, что сроки принятия решений по кабинету министров были ускорены после нежелания действующего президента Дональда Трампа признать результаты выборов.

"Есть желание донести, что мы управляем и работаем", - сказал чиновник, близкий к Байдену.

Теги: #сша #госсекретарь #назначения #байден
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