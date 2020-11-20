Харьковский экс-милиционер, сбивший девушку на пешеходном переходе, приговорен к 5 годам тюрьмы

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным бывшего оперуполномоченного сектора уголовного розыска, который в 2015 году сбил 18-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Суд... назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений потерпевшей (ч.2 ст.286 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как было установлено, вечером 2 сентября 2015 года обвиняемый, в то время оперуполномоченный сектора уголовного розыска Орджоникидзевского районного отдела ГУ МВД в Харьковской области, грубо нарушил правила дорожного движения и сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Полученные ею в результате многочисленные травмы привели к инвалидности II группы.

Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Источник: https://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=284052