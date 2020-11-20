Харьковчанин устроил в гараже хранилище оружия и боеприпасов

Полиция изъяла у 48-летнего харьковчанина арсенал оружия и боеприпасов, которые он хранил в своем гараже.

"Следователь Московского отдела полиции (Харькова - ИФ) вместе с оперуполномоченными управления уголовного розыска провели осмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли дымовую гранату в сборе ЗД-6, 26 взрывателей с маркировкой "А-670М33-1-15", три винтовки Мосина, винтовку Токарева, 7 штыков к винтовкам, 25 элементов дымовых гранат ЗД-6, ручную гранату РПГ-40, бронебойный артиллерийский снаряд калибра 37 мм, главный взрыватель к минометной мины калибра 82 мм, более 70 патронов различного калибра к стрелковому оружию", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Изъятые бронебойный артиллерийский снаряд, взрыватель к минометной мины и граната РПГ-40 относятся к категории крайне опасных, поэтому были направлены на специальный полигон для подрыва с целью обезвреживания.

Другие изъяты вещественные доказательства направлены для проведения экспертного исследования.

Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/zbroya-ta-vibuxivka/policzejski-viluchili-zbroyu-ta-bojepripasi-u-meshkanczya-xarkova/?fbclid=IwAR1u1K0SxLHm09vhQgodwBzEJxgEOe9xhFmUFnOZnIf1Fxk5xhUPlmnEVRM