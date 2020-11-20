События

05:15 20.11.2020

Харьковчанин устроил в гараже хранилище оружия и боеприпасов

1 мин читать
Харьковчанин устроил в гараже хранилище оружия и боеприпасов

Полиция изъяла у 48-летнего харьковчанина арсенал оружия и боеприпасов, которые он хранил в своем гараже.

"Следователь Московского отдела полиции (Харькова - ИФ) вместе с оперуполномоченными управления уголовного розыска провели осмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли дымовую гранату в сборе ЗД-6, 26 взрывателей с маркировкой "А-670М33-1-15", три винтовки Мосина, винтовку Токарева, 7 штыков к винтовкам, 25 элементов дымовых гранат ЗД-6, ручную гранату РПГ-40, бронебойный артиллерийский снаряд калибра 37 мм, главный взрыватель к минометной мины калибра 82 мм, более 70 патронов различного калибра к стрелковому оружию", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Изъятые бронебойный артиллерийский снаряд, взрыватель к минометной мины и граната РПГ-40 относятся к категории крайне опасных, поэтому были направлены на специальный полигон для подрыва с целью обезвреживания.

Другие изъяты вещественные доказательства направлены для проведения экспертного исследования.

Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

 

Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/zbroya-ta-vibuxivka/policzejski-viluchili-zbroyu-ta-bojepripasi-u-meshkanczya-xarkova/?fbclid=IwAR1u1K0SxLHm09vhQgodwBzEJxgEOe9xhFmUFnOZnIf1Fxk5xhUPlmnEVRM

Теги: #хранение #оружие #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:00 20.11.2020
В Киеве планируют продлить льготы и упростить процедуры для поддержки малого и среднего бизнеса

В Киеве планируют продлить льготы и упростить процедуры для поддержки малого и среднего бизнеса

01:12 20.11.2020
На Буковине количество инфицированных COVID-19 в сутки превысило полтысячи

На Буковине количество инфицированных COVID-19 в сутки превысило полтысячи

00:49 20.11.2020
Прощание с Романом Виктюком пройдет во Львове 23 ноября

Прощание с Романом Виктюком пройдет во Львове 23 ноября

00:36 20.11.2020
Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже

Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже

23:53 19.11.2020
Ляшко: Украина намерена приобрести вакцину от COVID-19 для 20 млн населения страны

Ляшко: Украина намерена приобрести вакцину от COVID-19 для 20 млн населения страны

23:17 19.11.2020
ГБР не вызывало участников Майдана на допросы

ГБР не вызывало участников Майдана на допросы

22:51 19.11.2020
Кравчук: Украина подала списки из 11 человек на обмен с РФ

Кравчук: Украина подала списки из 11 человек на обмен с РФ

20:09 19.11.2020
С подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином "сняли" одну статью - прокуратура

С подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином "сняли" одну статью - прокуратура

17:11 19.11.2020
Большинство жителей Закарпатья считают, что область должна входить в состав унитарной Украины - опрос

Большинство жителей Закарпатья считают, что область должна входить в состав унитарной Украины - опрос

14:22 19.11.2020
Немецкий банк KfW планирует предоставить Украине EUR25,5 млн на жилье для переселенцев

Немецкий банк KfW планирует предоставить Украине EUR25,5 млн на жилье для переселенцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР не вызывало участников Майдана на допросы

Шмыгаль на совещании с мэрами городов: в вопросе усиления карантинных ограничений мы готовы выслушать ваши советы

В Офисе президента отмечают, что обыски в Музее Революции достоинства не совсем ко времени, но при этом они касаются задокументированных фактов

Российские наемники нарушили режим тишины возле Авдеевки, ранен боец ВСУ – штаб ООС

Признание неконституционным ВАКС может стать последним ударом по антикоррупционной инфраструктуре, которая пока ещё работает – Сытник

ПОСЛЕДНЕЕ

Обеспечение вакцинами населения ЕС начнется после получения разрешений

Глава Еврокомиссии объяснила свою позицию по российской вакцине против коронавируса

Макрон заявил Алиеву и Пашиняну о готовности Франции оказать гумпомощь, призвал защищать культурное и религиозное наследие Карабаха

Шмыгаль на совещании с мэрами городов: в вопросе усиления карантинных ограничений мы готовы выслушать ваши советы

Россияне сопровождают возвращение беженцев в Степанакерт

За прогулы уволены 49 работников "Беларуськалия", принявших участие в стачках

Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф - Малюська

В лагере для беженцев в Греции арестовали террориста ИГ

Юристы Трампа считают, что фальсификации на выборах проводились централизованно в контролируемых демократами городах

В Каталонии на следующей неделе откроют бары, рестораны и кинотеатры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА