В Киеве планируют продлить льготы и упростить процедуры для поддержки малого и среднего бизнеса

Киевская городская власть инициирует продление льгот и упрощение процедур для поддержки малого и среднего бизнеса, которые принимались Киевсоветом в марте 2020 года. Они будут вынесены на рассмотрение депутатов новоизбранного Киевского горсовета, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Сегодня мы собрались с представителями бизнеса для обсуждения проблемных вопросов, возникших в связи с карантином выходного дня. Хочу отметить, что город заинтересован в том, чтобы карантина было как можно меньше. Городской бюджет так же, как и представители бизнеса, несет убытки из-за ограничений деятельности предпринимателей и неуплату налогов. Весной, в пределах своих полномочий, мы ввели комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Сейчас нашей главной задачей является продолжение действия этих льгот в до завершения карантина. Мы честны с нашими предпринимателями, мы партнеры друг для друга. Совместными усилиями мы сможем достичь желаемого результата, - рассказал заместитель председателя КГГА Александр Харченко.

Вместе с тем, он добавил, что для уменьшения темпов распространения вируса, необходимо, чтобы больные и контактные лица строго придерживались карантина и режима самоизоляции.

В свою очередь, представители сообщества рестораторов отметили, что льготы, введенные городом в марте 2020 года, позволили им гораздо легче перенести первые карантинные ограничения.

Также на встрече обсуждались основные проблемные вопросы, а по ее результатам сформированы четкие позиции, на основе которых профильный департамент разработает план дальнейших действий.

Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/odnim_iz_golovnikh_zavdan_misko_vladi_ye_prodovzhennya_di_pilg_dlya_pidpriyemtsiv_do_zavershennya_karantinu__oleksandr_kharchenko/?fbclid=IwAR2JeA1wdpO_DeH3qRmJEK_XRoL_xhhiSe7aTYkYLJW005eDrjOysY6gcnk