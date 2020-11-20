На Буковине количество инфицированных COVID-19 в сутки превысило полтысячи

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 531 новый случай инфицирования COVID-19, вторые сутки подряд является антирекордом области, выздоровели 176 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 30 143 случая болезни. За последние сутки 176 человек выздоровели, 12 766 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 590 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1504 образцов.

"В Украине впервые зарегистрировали более 13 тыс. случаев коронавируса, а в Черновицкой области - более 500. Предотвратить дальнейшее распространение инфекции можно только одним способом - минимизировать контакты. Конечно, в холодное время года сделать это труднее, ведь мы дольше вынуждены находиться в помещениях", - написал Осачук.

Глава ОГА подчеркнул необходимость защищать себя маской, когда приходится заходить в магазин или в транспорт, регулярно проветривать офисы и рабочие кабинеты. Также очень актуален в этом контексте карантин выходного дня. "Если останетесь дома - сможете прервать цепь заражений. Сохранить жизнь легко ", - написал он.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/posts/220215779453542