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01:12 20.11.2020

На Буковине количество инфицированных COVID-19 в сутки превысило полтысячи

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На Буковине количество инфицированных COVID-19 в сутки превысило полтысячи

 В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 531 новый случай инфицирования COVID-19, вторые сутки подряд является антирекордом области, выздоровели 176 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 30 143 случая болезни. За последние сутки 176 человек выздоровели, 12 766 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 590 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1504 образцов.

"В Украине впервые зарегистрировали более 13 тыс. случаев коронавируса, а в Черновицкой области - более 500. Предотвратить дальнейшее распространение инфекции можно только одним способом - минимизировать контакты. Конечно, в холодное время года сделать это труднее, ведь мы дольше вынуждены находиться в помещениях", - написал Осачук.

Глава ОГА подчеркнул необходимость защищать себя маской, когда приходится заходить в магазин или в транспорт, регулярно проветривать офисы и рабочие кабинеты. Также очень актуален в этом контексте карантин выходного дня. "Если останетесь дома - сможете прервать цепь заражений. Сохранить жизнь легко ", - написал он.

 

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/posts/220215779453542

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина #рекорд
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