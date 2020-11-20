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00:49 20.11.2020

Прощание с Романом Виктюком пройдет во Львове 23 ноября

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Прощание с Романом Виктюком пройдет во Львове 23 ноября

Прощание с режиссером Романом Виктюком пройдет во Львове 23 ноября.

"В понедельник, 23 ноября, пройдет прощание с выдающимся режиссером, человеком Света, Гением и Маэстро Романом Григорьевичем Виктюком", - сообщила племянница покойного Екатерина Виктюк на своей странице в фейсбук.

По данным Екатерины Виктюк, в 09:00 состоится вынос гроба из квартиры на площади Галицкой, 7 и переезд к Первому театру на улице Гнатюка,11. Там в 10:00 начнется церемония прощания. На 12:00 назначена гражданская панихида в помещении Первого театра.

В 13:30 – переход к церкви святого Андрея УГКЦ на площади Соборной, после заупокойной в храме процессия с телом перейдет на Лычаковское кладбище. Там размещена гробница семьи Виктюков.

Как сообщалось, Виктюк умер в Москве 17 ноября в 84-летнем возрасте после того, как был госпитализирован для восстановления после перенесенного Covid-19.

Он родился в 1936 году во Львове, учился в Государственном институте театрального искусства в Москве, после чего работал во Львове, Одессе, Киеве, Вильнюсе (Литва), Таллинне (Эстония), Риге (Латвия), разных городах РФ. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы, а в 1991 году открыл там собственный Театр Романа Виктюка, который спустя 5 лет получил статус государственного.

Источник: https://www.facebook.com/katrusya.viktyuk

Теги: #прощание #украина #режиссер
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