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23:17 19.11.2020

ГБР не вызывало участников Майдана на допросы

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ГБР не вызывало участников Майдана на допросы

Информация о якобы вызове участников Майдана на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) является недостоверной, сообщила пресс-служба ГБР.

"Накануне Дня Достоинства и Свободы в средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о вызове на допросы в ГБР участников Революции Достоинства по политическим мотивам", - сказано в сообщении.

В ГБР также сообщают, что вызовы лиц на допросы в ГБР отменены в связи с распространением пандемии COVID-19 и их об этом своевременно уведомили.

"Подтверждением манипуляций по приурочение указанных вызовов ко Дню Достоинства и Свободы является то, что допросы отменены еще 2 недели назад, но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас", - отметили в пресс-службе.

В Бюро отметили, что уголовное производство по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) зарегистрировано Офисом генерального прокурора во исполнение решения суда. Досудебное расследование в соответствии со ст.214 УПК Украины поручено ГБР.

Как сообщалось, пресс-служба музея Революции достоинства заявила о проведении обысков утром 19 ноября. Генеральный директор музея Игорь Пошивайло также сообщил, что следователи полиции и СБУ провели обыски у него дома.

"В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ. Так же утром эти же ребята заблокировали работу еще двух помещений Национального музея Революции Достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", - сообщил он.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что обыски проводились на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киев в помещениях музея, компании-подрядчика и по местам проживания соответствующих должностных лиц с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и получения других доказательств в уголовном производстве о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Позже в Национальном музее Революции Достоинства заявили, что, несмотря на моральное давление, обусловленное проводимыми у них обысками, продолжают работу по подготовке мероприятий, приуроченных к годовщине Революции.

Источник: https://dbr.gov.ua/news/schodo-zayav-pro-viklik-uchasnikiv-revolyucii-gidnosti-na-dopiti-do-dbr?fbclid=IwAR1yO4AsVjuYHWQY3OlNaDFjVAgkTxfOqRFJiLtFvRUChIHd9iEGNT6KVAc

 

Теги: #фейк #допрос #майдан #украина #участники
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