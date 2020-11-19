События

21:07 19.11.2020

Макрон заявил Алиеву и Пашиняну о готовности Франции оказать гумпомощь, призвал защищать культурное и религиозное наследие Карабаха

1 мин читать
Макрон заявил Алиеву и Пашиняну о готовности Франции оказать гумпомощь, призвал защищать культурное и религиозное наследие Карабаха

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе отдельных телефонных разговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном призвал защитить культурное и религиозное наследие Нагорного Карабаха, сообщили в Елисейском дворце.

"Президент Франции объявил о готовности со стороны Франции оказать гуманитарную помощь и выразил желание, чтобы для защиты религиозного и культурного наследия региона предпринимались активные действия", - говорится в сообщении.

Макрон также указал, что прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе должно способствовать возобновлению переговоров между сторонами и возвращению беженцев.

Теги: #президент #помощь #франция #карабах
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:57 19.11.2020
Россияне сопровождают возвращение беженцев в Степанакерт

Россияне сопровождают возвращение беженцев в Степанакерт

20:42 19.11.2020
ЕС приветствовал прекращение огня в Карабахе и призвал расследовать военные преступления

ЕС приветствовал прекращение огня в Карабахе и призвал расследовать военные преступления

21:56 18.11.2020
Зеленский ожидает от правительства в ближайшие дни комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина

Зеленский ожидает от правительства в ближайшие дни комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина

21:47 18.11.2020
Зеленский: государство готово при необходимости вдвое увеличить количество мест для больных COVID-19, увеличивается количество коек с кислородом

Зеленский: государство готово при необходимости вдвое увеличить количество мест для больных COVID-19, увеличивается количество коек с кислородом

09:29 18.11.2020
США предоставят помощь на $5 млн пострадавшим от войны в Карабахе

США предоставят помощь на $5 млн пострадавшим от войны в Карабахе

17:19 17.11.2020
Белановский ГОК Ferrexpo передал кислородный концентратор Козельщинской больнице

Белановский ГОК Ferrexpo передал кислородный концентратор Козельщинской больнице

13:48 17.11.2020
Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021г

Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021г

08:43 17.11.2020
Азербайджан будет добиваться возмещения ущерба за урон, нанесенный армянами в Нагорном Карабахе

Азербайджан будет добиваться возмещения ущерба за урон, нанесенный армянами в Нагорном Карабахе

20:11 16.11.2020
Во Франции не возобновят религиозные службы до 1 декабря, несмотря на требования верующих – ТВ

Во Франции не возобновят религиозные службы до 1 декабря, несмотря на требования верующих – ТВ

11:46 16.11.2020
Эрдоган направил в парламент Турции проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан

Эрдоган направил в парламент Турции проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль на совещании с мэрами городов: в вопросе усиления карантинных ограничений мы готовы выслушать ваши советы

В Офисе президента отмечают, что обыски в Музее Революции достоинства не совсем ко времени, но при этом они касаются задокументированных фактов

Российские наемники нарушили режим тишины возле Авдеевки, ранен боец ВСУ – штаб ООС

Признание неконституционным ВАКС может стать последним ударом по антикоррупционной инфраструктуре, которая пока ещё работает – Сытник

Зеленский на встрече с послами G7: Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на должности

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль на совещании с мэрами городов: в вопросе усиления карантинных ограничений мы готовы выслушать ваши советы

За прогулы уволены 49 работников "Беларуськалия", принявших участие в стачках

Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф - Малюська

В лагере для беженцев в Греции арестовали террориста ИГ

С подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином "сняли" одну статью - прокуратура

Юристы Трампа считают, что фальсификации на выборах проводились централизованно в контролируемых демократами городах

В Каталонии на следующей неделе откроют бары, рестораны и кинотеатры

Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от COVID-19 - ВОЗ

Возобновлена работа Станично-Луганского райсуда - ВСП

В Офисе президента отмечают, что обыски в Музее Революции достоинства не совсем ко времени, но при этом они касаются задокументированных фактов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА