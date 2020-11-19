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21:01 19.11.2020

Шмыгаль на совещании с мэрами городов: в вопросе усиления карантинных ограничений мы готовы выслушать ваши советы

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Шмыгаль на совещании с мэрами городов: в вопросе усиления карантинных ограничений мы готовы выслушать ваши советы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с мэрами городов вопросы противодействия COVID-19 и заявил, что правительство готово выслушать их советы во усилению карантинных ограничений, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Каждый из нас отвечает за жизнь и здоровье людей. Нам нужно совместно нести эту ответственность, обмениваться конструктивными советами и предложениями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации", - отметил премьер-министр во время второго совещания с Ассоциацией городов Украины в режиме онлайн.

В частности, глава правительства призвал мэров соблюдать карантин "выходного дня", поскольку это единственная альтернатива локдауну. Также Шмыгаль сообщил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.

"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что правительство направило в городские бюджеты второй транш в размере 870 млн грн на обеспечение койкомест кислородом. Кроме того, премьер-министр также призвал мэров городов наладить маршрутизацию перевозки пациентов с COVID-19, улучшит процесс перевозки кислородного оборудования.

Отмечается, что по результатам совещания Шмыгаль поручил Министерству энергетики совместно с органами местного самоуправления проработать вопрос мощностей электросетей вблизи больниц, чтобы обеспечить бесперебойную подачу кислорода.

В свою очередь руководители городов поставили вопрос зачисления акцизного налога с горючего в местные бюджеты.

"В рабочем порядке мы решим этот вопрос. Акциз мы не собираемся давать областным администрациям, это будет прямая субвенция территориальным громадам. Все налоги, которые платят регионы в государственный бюджет, должны возвращаться им в виде субвенции", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что после подписания президентом Украины закона о независимости местных бюджетов, регионы получат более 500 млрд грн.

 

Теги: #мэры #совещание #кабмин
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