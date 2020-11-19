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20:57 19.11.2020

Россияне сопровождают возвращение беженцев в Степанакерт

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Россияне сопровождают возвращение беженцев в Степанакерт

В Нагорный Карабах с территории Республики Армения в четверг вернулись еще 1235 беженцев, сообщило министерство обороны России.

"27 автобусов в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта. Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что с 14 ноября в Степанакерт уже вернулось около 4 тыс. жителей, ранее покинувших свои дома.

Теги: #возвращение #россия #карабах #беженцы
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