Россияне сопровождают возвращение беженцев в Степанакерт

В Нагорный Карабах с территории Республики Армения в четверг вернулись еще 1235 беженцев, сообщило министерство обороны России.

"27 автобусов в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта. Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что с 14 ноября в Степанакерт уже вернулось около 4 тыс. жителей, ранее покинувших свои дома.