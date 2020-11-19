Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что обжаловать штраф за неношение средств индивидуальной защиты в общественных местах, будут дороже, чем оплатить его.

"Во-первых, решение о наложении таких штрафов должен принимать суд. Однако из-за загруженности судей, они просто не успевали рассматривать соответствующие протоколы. Иногда правоохранители допускали ошибки при составлении самого протокола. Во-вторых, штрафовать прохожего, который зашел в магазин без маски, на сумму от 17 тыс. грн было психологически непросто. Чаще всего у человека пришлось бы забирать последние деньги", - сказал министр юстиции в интервью газете "Факты", передает пресс-служба Минюста.

Малюська напомнил, что Верховная Рада приняла недавно новый закон, обязывающий носить маски в общественных помещениях, и теперь нарушителям грозит штраф от 170 до 255 грн, который оформлять смогут сразу на месте.

"Люди, которым выпишут штраф, смогут его обжаловать в суде. Однако будет ли иметь это смысл, если судиться выйдет дороже, чем заплатить штраф", - отметил министр.