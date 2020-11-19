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20:27 19.11.2020

В лагере для беженцев в Греции арестовали террориста ИГ

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В лагере для беженцев в Греции арестовали террориста ИГ

В лагере для беженцев в Афинах арестовали сирийца, в прошлом принимавшего участие в казнях людей, которые проводили террористы из ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает агентство Associated Press.

"Лицо обвиняется в членстве в террористической организации и в причастности к террористическим актам, в том числе в участии в большом количестве умышленных убийств", - говорится в заявлении полиции.

Мужчине 27 лет, по национальности он сириец. Его имя полиция не называет, арестовали его рано утром в четверг. Расследованием занималось антитеррористическое подразделение полиции.

В заявлении также говорится, что мужчина прибыл в Грецию в марте 2018 года, он вел "электронную запись" своих преступлений, ее сейчас изучают следователи.

Теги: #греция #арест #террорист
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