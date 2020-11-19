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20:09 19.11.2020

С подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином "сняли" одну статью - прокуратура

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С подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином "сняли" одну статью - прокуратура

Подозреваемым в нападении со стрельбой на автобус с представителями общественной организации "Патриоты за життя" под Люботином Харьковской области больше не инкриминируется покушение на убийство (ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 УК Украины).

"После проведения следственных действий версия умышленного убийства стала неактуальной. Подозреваемые уже ознакомлены с изменением квалификации подозрения", - сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, сейчас подозреваемым инкриминируется только одна статья - хулиганство.

Как сообщалось, вечером 27 августа вблизи Люботина на автодороге неизвестные заблокировали автомобилем Mitsubishi движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "Патриоты за життя", и заставили его остановиться. После этого из Mercedes'а вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле. В результате пострадали и были госпитализированы 4 человека (трое с ранениями от травматического оружия, четвертый - с черепно-мозговой травмой).

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В нападении подозреваются 15 человек, 14 из которых полиция задержала в тот же вечер в Красноградском районе Харьковской области. Всем задержанным было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 УК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Теги: #стрельба #опзж #подозреваемые #харьков
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