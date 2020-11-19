Юристы Трампа считают, что фальсификации на выборах проводились централизованно в контролируемых демократами городах

Юристы, работающие на президента США Дональда Трампа и его предвыборный штаб, пришли к выводу, что нарушения, по их мнению, допущенные демократами на президентских выборах, были хорошо организованы и кем-то координировались, заявил в четверг личный адвокат главы государства Руди Джулиани.

"Мы видим, как одна и та же схема реализовывалась в ряде штатов. И это делалось в соответствии с планом, который централизованно координировался", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

По данным юристов, основные нарушения при обработке бюллетеней происходили в крупных городах, подконтрольных демократам. "Речь идет о городах, которые исторически считаются коррумпированными", - пояснил Джулиани. В качестве примеров он привел Детройт, Филадельфию.

Джулиани рассказал, что, согласно поступившим юристам Трампа данным, в ряде штатов сторонники демократов не приняли меры, которые бы гарантировали, что один и тот же человек не может проголосовать дважды. В некоторых случаях в штатах при подсчете голосов корректировалась дата отправки по почте бюллетеней для голосования. Поступили и сведения о случаях, когда организаторы выборов специально не проверяли документы людей, пришедших проголосовать.

По словам Джулиани, проводимый в настоящее время в ряде штатов пересчет бюллетеней ничего не даст, потому что все конверты, в которых были бюллетени, уничтожены. А именно на конвертах могут быть улики, которые могут помочь выяснить, были ли нарушения.

"Все это наверняка было заранее спланировано", - подытожил адвокат.

"Дональд Трамп выиграл выборы, а не Байден. Байден лидирует, потому что получил незаконные бюллетени... Дайте нам эту возможность, и мы докажем это в суде", - сказал Джулиани.

Адвокат Трампа подчеркнул, что, если добиться подсчета только бюллетеней, которые совершенно точно были поданы без нарушений, действующий президент будет объявлен победителем в целом ряде штатов, в которых, по состоянию на четверг, побеждает кандидат в президенты от демократов Джо Байден.

На карте, на фоне которой выступал Джулиани, обозначены штаты, где юристы сконцентрировали внимание. Это Джорджия, Пенсильвания, Висконсин, Невада, Аризона и Мичиган. Еще в нескольких штатах юристы Трампа получили информацию о серьезных нарушениях, однако пока не ясно, насколько сильно они повлияли на итоги голосования.