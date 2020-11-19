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19:33 19.11.2020

Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от COVID-19 - ВОЗ

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Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от COVID-19 - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подсчитали, что каждые 17 секунд на территории Европы умирает один человек от последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщает газета The Guardian.

По словам главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге, в 53 странах, которые входят в европейский регион согласно классификации организации, зафиксировано 15,7 млн случаев заболевания коронавирусом, около 4 млн из них выявлены за последний месяц.

Он отметил, что больше 80% европейских стран за последние две недели сообщили о показателях заболеваемости - более 100 случаев на 100 тыс. человек.

Клюге указал, что системы здравоохранения в Европе работают на пределе возможностей. В частности, во Франции отделения интенсивной терапии заняты на 95%, тогда как в Швейцарии - на все 100%.

Накануне в ВОЗ сообщили, что в Европе фиксируется снижение темпов распространения коронавируса COVID-19, однако количество летальных исходов растет.

Согласно данным организации, число новых случаев в европейских странах на прошлой неделе снизилось впервые за последние три месяца.

Теги: #коронавирус #европа #воз
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