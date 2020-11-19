В Польше вновь рекордное количество умерших с COVID-19 за сутки – 637, количество скончавшихся превысило 12тыс

В Польше по состоянию на 19 ноября лабораторно подтверждены 23 975 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, количество скончавшихся пациентов – 637; а также выздоровели 19 003 ранее заболевших, сообщается на портале worldometers.info.

Таким образом за минувшие сутки в Польше зафиксировано наибольшее количество смертей больных с коронавирусом за все время пандемии, предыдущий рекорд по этому показателю был зафиксирован накануне, 18 ноября, и составил 603 скончавшихся.

По состоянию на четверг, 19 ноября, количество активных больных в Польше составило 422 824 (на 4 335 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 796 798 случаев инфицирования, умерли 12 088 человек, выздоровели 361 886 человек.