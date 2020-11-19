Российские наемники нарушили режим тишины возле Авдеевки, ранен боец ВСУ – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала текущих суток один раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 19 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, в районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение", - сказано в сообщении на странице штаба ООС.

Отмечается, что воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате которого был ранен украинский защитник, сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.