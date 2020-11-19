В Музее Майдана заявляют, что продолжают работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства несмотря на моральное давление из-за обысков

В Национальном музее Революции Достоинства заявляют, что, несмотря на моральное давление, обусловленное проводимыми у них обысками, продолжают работу по подготовке мероприятий, приуроченных к годовщине Революции.

"За два дня до годовщины Майдана затемно следователи СБУ и полиции ворвались домой к генеральному директору Игоря Пошивайло, затем в офис, чтобы "найти" документы по строительству Мемориала Небесной Сотни, доступные онлайн - на платформе публичных закупок Prozorro. Следователи предъявляют обвинение в том, что не осуществлялись работы по сооружению мемориала, на которые подрядчик получил финансирование. Впрочем - полтора года назад в начале планируемых работ их проведение было запрещено по решению Печерского районного суда Киева по представлению Генеральной прокуратуры! До сих пор арест участка Генпрокуратура не сняла, а продолжение работ грозит уголовным наказанием", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице музея.

С другой стороны, говорится в информации, другие правоохранительные органы начинают уголовное преследование музея за выполнение решения суда и предписаний прокуратуры.

"В течение двух лет музей системно информирует органы власти и общественность о ситуации, которая сложилась, но на такой результат рассмотрения наших обращений о необходимости увековечения памяти о Героях Небесной Сотни мы не надеялись. Команда Музея Майдана не прекращает работу по организации событий в честь Революции Достоинства, хотя и находится под моральным давлением через обыски", - заявили в музее.