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17:03 19.11.2020

США предоставят $4 млн на помощь подразделениям быстрого реагирования Морской охраны в Мариуполе и Бердянске

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США предоставят $4 млн на помощь подразделениям быстрого реагирования Морской охраны в Мариуполе и Бердянске

США предоставят $4 млн на помощь подразделениям быстрого реагирования Морской охраны в Мариуполе и Бердянске через свою программу по экспортному контролю и безопасности границ, сообщает посольство США в Украине.

"Новые средства и оборудование помогут обеспечить отрядам Морской охраны Украины круглосуточную способность сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море", - говорится в сообщении посольства на Facebook в четверг.

 

Теги: #сша
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