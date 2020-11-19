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15:29 19.11.2020

В КС заявляют, что судьи продолжают работу на самоизоляции, заседания возобновятся сразу после завершения лечения при наличии кворума

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В КС заявляют, что судьи продолжают работу на самоизоляции, заседания возобновятся сразу после завершения лечения при наличии кворума

Большинство судей Конституционного суда Украины (КС) находятся на самоизоляции и работают дистанционно в связи с тем, что на сегодня зафиксированы заболевания Covid-19 у нескольких судей, информирует в четверг отдел коммуникаций КС и правового мониторинга.

В суде подчеркнули, что указанное обстоятельство обусловило отсутствие кворума для рассмотрения дел, что привело к тому, что их пришлось отложить. В то же время, находясь на самоизоляции, судьи продолжают изучать и обрабатывать материалы дел к рассмотрению их на заседании суда.

"Никаких письменных или устных сообщений от судей КС об отказе принимать участие в рассмотрении каких-либо дел нет. Сразу после завершения лечения и при наличии кворума работа КС будет восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 ноября судьи КС перешли на дистанционный режим работы в связи с предварительным подтверждением Covid-19 у нескольких судей.

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что четверо судей КС, не голосовавших за решение по антикоррупционному законодательству, отказались от участия в слушаниях большой палаты суда. Основанием для отказа стало обнародование одним из судей проекта решения КС по толкованию понятия "земля".

Источник: http://www.ccu.gov.ua/novyna/robota-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-ne-zablokovana-sud-vidnovyt-provedennya-plenarnyh

Теги: #коронавирус #конституционный_суд #суд
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