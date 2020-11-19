Сербский патриарх умер от коронавируса – СМИ

Патриарх Сербский Павел скончался в четверг в возрасте 90 лет в военном госпитале "Карабурма" в Белграде, где проходил лечение от коронавируса, сообщает сайт Novosti.rs.

Предстоятель Сербской православной церкви был госпитализирован 4 ноября, и изначально предполагалось, что он будет выписан через две недели. В минувшее воскресенье его состояние несколько осложнилось, но было стабилизировано, речь шла об ухудшении из-за COVID-19 хронической сердечной недостаточности.

Сегодня днем сайт СПЦ вновь сообщил об ухудшении состояния патриарха, и вскоре пришли известия о его смерти.