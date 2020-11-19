Следователи сообщили 44-летнему киевлянину о подозрении в убийстве женщины, тело которой нашли в Голосеевском лесу - полиция

Следователи сообщили о подозрении мужчине, который, вероятно, из-за желания завладеть квартирой убил киевлянку, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Как сообщает в четверг отдел коммуникации столичной полиции, 13 ноября правоохранителям поступило сообщение о том, что на ул.Ягодной в Голосеевском районе было найдено тело женщины с огнестрельным ранением головы.

По словам Крищенко, правоохранители опросили заявителей и осмотрели место происшествия, где изъяли неиспользованный патрон и гильзу к огнестрельному оружию. "Через трое суток мы установили личность погибшей - это 30-летняя жительница Голосеевского района. А также установили вероятного подозреваемого. Собраны материалы: это и показания свидетелей, материалы осмотра места происшествия, материалы проведенных неотложных следственных действий (обысков). Это дало основания следователю по согласованию с процессуальным руководителем предъявить подозрение 44-летнему жителю города Киева, который обоснованно подозревается в совершении этого преступления", - рассказал он.

По словам начальника полиции Киева, подозреваемого задержали, подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство расследуется по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Мотивом убийства киевлянки может быть желание завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры. Следователи проводят все необходимые действия для установления сообщников и других фактов преступной деятельности фигуранта, ведь есть материалы, которые указывают на то, что это – не единичный случай", - добавил Крищенко.

Ранее певица Леся Рой сообщила в Facebook о задержании по подозрению в убийстве киевлянки, чье тело было найдено в Голосеевском лесу, ее гражданского мужа, волонтера Сергея Бутко. По ее словам, у них дома, а также у друга Бутко, музыканта Максима Солтиса, прошли обыски, после чего ее и Бутко повезли в полицейский участок, но ее отпустили, а Бутко - нет.

Спустя 72 часа после задержания, 19 ноября, по словам Рой, Бутко был освобожден из-под стражи. "Дело не завершено, ждем избрания меры пресечения", - написала Рой.

После задержания волонтера, по словам певицы, также пытались обвинить в краже автомобильных покрышек, которые хранились у них дома, и хранении детской порнографии, которую якобы нашли на изъятом планшете Бутко. Мотивов, оружия и следов крови на одежде волонтера правоохранители не нашли, утверждает Рой, а основанием для задержания, по словам следователя, было то, что по данным трекеров, отслеживавших телефоны Солтиса и Бутко, они гуляли в Голосеевском лесу 13 ноября рядом с местом, где было найдено тело погибшей. Друг Солтиса, музыкант Владимир Кучинский, написал в Facebook, что самого Солтиса и его подругу "вроде бы оставили вне подозрений".