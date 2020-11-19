Руководитель КП, открывший торги на закупку внедорожника Toyota Land Cruiser, уволен – Кличко

Руководителю коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" сообщено об увольнении, а тендер на приобретение предприятием автомобиля Toyota Land Cruiser закрыт, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Как стало известно, 17 ноября КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" объявило открытые торги на приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser. Решение о закупке нового дорогостоящего автомобиля руководство предприятия приняло самостоятельно. В нарушение приказа Департамента транспортной инфраструктуры, согласно которому все закупки коммунальных предприятий обязательно согласуются с профильным департаментом и Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА", - подчеркнул Кличко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Мэр уточнил, что руководитель предприятия не сообщил о намерениях объявить открытые торги на приобретение внедорожника ни заместителю главы КГГА, ответственному за дорожно-транспортную отрасль, ни Департаменту транспортной инфраструктуры, ни Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

"Торги сегодня уже отменены. А директору коммунального предприятия сообщили об увольнении", - заявил Кличко.

Ранее на платформе Prozorro были открыты торги на приобретение предприятием автомобиля Toyota Land Cruiser Prado Prestige+ стоимостью в 1,49 млн грн.

На данный момент торги отменены, указанная причина - отсутствие дальнейшей потребности в закупке товара.

Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_kerivnika_kp_direktsiya_budivnitstva_shlyakhovo-transportnikh_sporud_vzhe_povidomili_pro_zvilnennya_a_tender_na_pridbannya_dorogogo_avto_skasuvali/

https://www.dzo.com.ua/tenders/8007943/cancellations