События

14:15 19.11.2020

Руководитель КП, открывший торги на закупку внедорожника Toyota Land Cruiser, уволен – Кличко

1 мин читать
Руководитель КП, открывший торги на закупку внедорожника Toyota Land Cruiser, уволен – Кличко

Руководителю коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" сообщено об увольнении, а тендер на приобретение предприятием автомобиля Toyota Land Cruiser закрыт, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Как стало известно, 17 ноября КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" объявило открытые торги на приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser. Решение о закупке нового дорогостоящего автомобиля руководство предприятия приняло самостоятельно. В нарушение приказа Департамента транспортной инфраструктуры, согласно которому все закупки коммунальных предприятий обязательно согласуются с профильным департаментом и Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА", - подчеркнул Кличко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Мэр уточнил, что руководитель предприятия не сообщил о намерениях объявить открытые торги на приобретение внедорожника ни заместителю главы КГГА, ответственному за дорожно-транспортную отрасль, ни Департаменту транспортной инфраструктуры, ни Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

"Торги сегодня уже отменены. А директору коммунального предприятия сообщили об увольнении", - заявил Кличко.

Ранее на платформе Prozorro были открыты торги на приобретение предприятием автомобиля Toyota Land Cruiser Prado Prestige+ стоимостью в 1,49 млн грн.

На данный момент торги отменены, указанная причина - отсутствие дальнейшей потребности в закупке товара.

Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_kerivnika_kp_direktsiya_budivnitstva_shlyakhovo-transportnikh_sporud_vzhe_povidomili_pro_zvilnennya_a_tender_na_pridbannya_dorogogo_avto_skasuvali/

https://www.dzo.com.ua/tenders/8007943/cancellations

Теги: #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:01 19.11.2020
Сто семь киевлян госпитализированы с COVID-19 за сутки – мэр

Сто семь киевлян госпитализированы с COVID-19 за сутки – мэр

12:36 18.11.2020
Кличко: Заполненность коек для больных COVID-19 в Киеве - 52%

Кличко: Заполненность коек для больных COVID-19 в Киеве - 52%

12:20 18.11.2020
В Киеве за сутки рекордные 1213 новых случаев COVID-19, скончались 23 человека - Кличко

В Киеве за сутки рекордные 1213 новых случаев COVID-19, скончались 23 человека - Кличко

12:00 17.11.2020
В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

12:42 16.11.2020
Киев оборудовал почти 1,2 тыс. коек с подачей кислорода, дополнительно закупает концентраторы кислорода - Кличко

Киев оборудовал почти 1,2 тыс. коек с подачей кислорода, дополнительно закупает концентраторы кислорода - Кличко

12:36 16.11.2020
Кличко: правительство должно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса

Кличко: правительство должно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса

12:22 16.11.2020
В Киеве COVID-19 заболели еще 879 человек, 11 больных умерли - Кличко

В Киеве COVID-19 заболели еще 879 человек, 11 больных умерли - Кличко

10:49 15.11.2020
Количество заболевших COVID-19 в Киеве превысило 50 тысяч – Кличко

Количество заболевших COVID-19 в Киеве превысило 50 тысяч – Кличко

11:56 14.11.2020
В Киеве за сутки у 1053 жителей выявили COVID-19, скончались 12 человек – Кличко

В Киеве за сутки у 1053 жителей выявили COVID-19, скончались 12 человек – Кличко

10:54 13.11.2020
В Киеве установлен коронавирусный антирекорд: 1083 заболевших за сутки – Кличко

В Киеве установлен коронавирусный антирекорд: 1083 заболевших за сутки – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Руководство музея Революции достоинства и частные подрядчики подозреваются в расхищении 111 млн грн бюджетных средств – СБУ

Обшук у музеї Революції гідності пов'язаний із розслідуванням зловживання службовим становищем із метою заволодіння бюджетними коштами - джерело

Обыск в музее Революции достоинства связан с расследованием злоупотребления служебным положением с целью завладения бюджетными средствами – источник

В облуправлении ГСЧС прошли обыски по делу о пожарах в Луганской области

В Музее Революции достоинства проходит обыск

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин РФ снова увеличил стоимость контракта на ж/д подходы к мосту в Крым со стороны полуострова

Система тестирования не позволяет контролировать ситуацию с COVID-19, в Украине нужен полный локдаун - KSE

Фабрика "ТК-Медзащита" работает со 100%-й загрузкой, несмотря на упущенный из-за запрета экспорта рынок Европы

Полевые госпитали не решат проблему дефицита реанимационных коек для пациентов с COVID-19– KSE

Правозахисники пропонують розформувати Бердянську виправну колонію №77

ПриватБанк подключил прием платежей через Viber bot

Правозащитники предлагают расформировать Бердянскую исправительную колонию №77

Локдауны в странах Европы необязательны, достаточно всем носить маски - ВОЗ

МАУ с 4 декабря возобновляет рейсы в Ереван

Свои опасения и страх от COVID-19 власти стараются перенести на людей - мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА