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14:15 19.11.2020

Система тестирования не позволяет контролировать ситуацию с COVID-19, в Украине нужен полный локдаун - KSE

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Система тестирования не позволяет контролировать ситуацию с COVID-19, в Украине нужен полный локдаун - KSE

Существующая система тестирования не позволяет в полной мере контролировать ситуацию с распространением COVID-19, в Украине нужно ввести полный локдаун, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"На сегодня система тестирования, можно сказать, выведена из строя и не может контролировать ситуацию, поэтому локдаун сегодня - фактически безальтернативный механизм, чтобы взять ситуацию под контроль", - сказал руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк на онлайн-брифинге в четверг.

По его оценке, отказ от введения локдуана в ближайшее время не даст возможности стабилизировать ситуацию так, чтобы "позволить себе Новый год провести так, как мы привыкли".

"Скорее, новогодние праздники будем проводить в очень маленьких семьях. Возможно, максимум сможем на улицу посмотреть на елку", - сказал Ковтонюк.

По его мнению, в настоящее время нет смысла обсуждать какие-то отраслевые ограничения.

"Считаю, что обсуждение конкретных мер и ограничений в конкретных сферах и имело смысл тогда, когда у нас был адаптивный карантин. Тогда мы могли принимать точечные ограничения. Сейчас мы просто потеряли время", - сказал он.

По словам Ковтонюка, 40 тыс. тестов в день, которые проводятся в стране, могут контролировать распространение на уровне 2 тыс. случаев в день. Для того, чтобы контролировать текущую ситуацию по заболеваемости на уровне 11 тыс. случаев в день, нужно проводить около 220 тыс. тестов. Лишь тогда можно будет сказать: система тестирования контролирует ситуацию.

В свою очередь, руководитель ключевых проектов KSE Юрий Ганиченко подчеркнул, что система тестирования должна развиваться параллельно с системой отслеживания контактов и изоляции.

"Нужно работать над тем, чтобы сократить время между этими тремя этапами. Вводить локдаун меньше чем на две недели нецелесообразно, но если ввести локдуан прямо сейчас, то существует вероятность что на Новый год, по крайней мере некоторые регионы, могут выйти из него", - сказал он.

Теги: #коронавирус #kse
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