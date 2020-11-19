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14:14 19.11.2020

Фабрика "ТК-Медзащита" работает со 100%-й загрузкой, несмотря на упущенный из-за запрета экспорта рынок Европы

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Фабрика "ТК-Медзащита" работает со 100%-й загрузкой, несмотря на упущенный из-за запрета экспорта рынок Европы

Новая фабрика "ТК-Медзащита" (Чернигов) компании "Текстиль-Контакт", выпускающая защитные комбинезоны и медицинские халаты, в том числе с высокой степенью защиты, в настоящее время загружена на 100%, несмотря на фактически упущенный из-за запрета на экспорт европейский рынок, сообщил владелец "Текстиль-Контакат" Александр Соколовский.

"В связи с новыми вызовами пандемии и пост-пандемической экономики, был создан проект "ТК-Медзащита", с открытием фабрики в Чернигове на более чем 50 рабочих мест, который сегодня работает без простоев со 100%-й загрузкой. Но системной динамики формирования спроса на данный вид СИЗ на сегодня нет, потому что отсутствует расписанный календарь закупок на год", - сообщил Соколовский агентству "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что полная загрузка фабрики – это 14 тыс. защитных комбинезонов или 20 тыс. халатов в месяц.

Основные покупатели - лабораторные центры, центры экстренной медицинской помощи, больницы частного и государственного сектора, благотворительные организации, и "ТК-Медзащита" активно развивает этот канал продаж.

Касаясь вопроса экспорта этой продукции, владелец компании подчеркнул, что из-за существовавшего в Украине экспортного запрета практически упущен для поставок европейский рынок.

"Запрет на экспорт — уникальная по экономической нецелесообразности история. Особо циничными оказались двойные стандарты - запретить экспорт и одновременно закупать продукцию китайских производителей, вместо украинских. Оценить точные цифры потери выручки невозможно, ведь когда в Европе был высокий спрос на СИЗ, в Украине действовал экспортный запрет. Когда "разрешили" работать на экспорт, Европу уже захватили китайские и турецкие поставщики, с которыми сложно конкурировать", - констатировал Соколовский.

Говоря о госзакупках СИЗ, он напомнил, что Минздрав так и не выкупил пошитые весной защитные комбинезоны, договор расторгнут.

"Сегодня госзакупки СИЗ проводятся, но с апреля по упрощенной системе подписания договоров и последующей поставке. Необходимо вернуться к тендерам и прозрачным аукционам на ProZorro, с едиными правилами игры для всех", - считает собственник "Текстиль-Контакта"

Он напомнил, что в производственном бизнесе "Текстиль-Контакт" сегодня работает четыре фабрики, в том числе две выполняют заказы для Министерства обороны, а швейная фабрика "ТК-Стиль" сотрудничает с международными брендами и экспортирует 100% продукции.

"Количество заказов уменьшилось некритично", - отмечает он.

В то же время, по его словам, ситуация в розничной торговле в связи ограничениями работы магазинов (у компании их четыре) из-за карантинных мероприятий сегодня существенно сложнее.

"Локдаун, карантин выходного дня — все это очень больно бьет по рынку легпрома. Розничная торговля упала очень сильно и тяжело восстанавливается. На сегодня ежемесячные продажи упали на 20%, об уровне годового падения поговорим по итогам всего года. Но созданный четыре года назад интернет-магазин работает хорошо, в кризис большинство клиентов перешли в онлайн режим сотрудничества", - сообщил Соколовский.

"Текстиль-Контакт" - одна из крупнейших торгово-производственных групп на рынке легкой промышленности Украины - основана в 1995 году. В настоящее время представляет собой холдинг, объединяющий различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды. Компания имеет швейные фабрики в Киеве, Одессе, Коростене, Лубнах и Чернигове, собственное производство тканей в Чернигове, производство ниток "Барва" в Киевской области.

Дочерняя компания "ТК-Медзащита" начала производство в августе текущего года, она оснащена немецкой производственной линией PFAFF из 12 ед. современного оборудования для ультразвукового сваривания (инвестировано $350 тыс.), которое обеспечивает полную герметизацию швов и максимальную защиту от проникновения газов, вирусов и бактерий. При этом оборудование можно перепрофилировать под любую другую одежду.

В холдинге работает 1300 человек, размер оборота "Текстиль-Контакт" не разглашает последние несколько лет (в 2017 году он составил около 850 млн грн).

 

Теги: #коронавирус #тк_медзащита
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