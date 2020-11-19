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13:25 19.11.2020

МАУ с 4 декабря возобновляет рейсы в Ереван

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МАУ с 4 декабря возобновляет рейсы в Ереван

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 4 декабря 2020 года возобновляет рейсы в Ереван (Армения) в связи со стабилизацией ситуации в регионе.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, полеты планируется осуществлять в аэропорт "Звартноц".

Рейсы в Киев будут выполняться два раза в неделю.

Как сообщалось, ранее МАУ отменила рейсы в Ереван в связи с высокой степенью риска для безопасности полетов в зоне армянско-азербайджанского конфликта.

Теги: #мау #армения
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